Tres menores de edad y nueve adultos fueron los primeros quemados con pólvora en Boyacá

Los tres menores que resultaron quemados con pólvora se presentaron en el municipio de Cubará, Boyacá. Foto Relacionada.

Tunja

En lo corrido de diciembre, Boyacá ha registrado 12 casos de personas lesionadas por el uso de pólvora en 10 municipios del departamento. Del total de afectados, tres son menores de edad, según informó la Secretaría de Salud de Boyacá.

Los casos se presentaron en los municipios de Villa de Leyva, Duitama, Chiquinquirá, Cubará, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Tunja, Mongua, Pauna y Puerto Boyacá. Villa de Leyva y Duitama reportaron dos lesionados cada uno, mientras que en los demás municipios se registró un caso. Los tres menores afectados se presentaron en Cubará.

“Hoy tenemos 12 casos de personas lesionadas, de ellos tres menores de edad y nueve mayores de 18 años”, indicó Ingrid Margarita Galán Díaz, secretaria de Salud de Boyacá. La funcionaria precisó además que la mayoría de los incidentes no se dieron por manipulación directa de pólvora.

“La mayoría de estos casos registrados han sido por observación. Solo tres personas resultaron lesionadas porque manipulaban pólvora de manera directa; las otras nueve eran observadores, personas que iban pasando y fueron impactadas por artefactos en diferentes partes del cuerpo”, explicó Galán Díaz. Entre los artefactos más relacionados con estas lesiones se encuentran totes, cohetes, voladores, volcanes, pitos y luces de bengala.

La secretaria hizo un llamado a los ciudadanos para evitar el uso, compra o venta de pólvora durante las celebraciones de fin de año y comienzos de 2026, con el fin de prevenir más emergencias.

“Cuidemos a nuestros niños, a los adultos mayores y a toda la comunidad. Estos artefactos no solo afectan a las personas, también a los animales en todo el departamento”, enfatizó.

Finalmente, se destacó que Tunja fue la única de las principales ciudades que no registró quemados con pólvora durante la celebración del Día de las Velitas, una fecha que tradicionalmente concentra el mayor número de incidentes.