Real Madrid vs. Manchester City, por fecha 6 de la Champions League: prográmese acá con el partidazo

La UEFA Champions League disputará su sexta jornada, siendo esta la última del 2025. Real Madrid se enfrentará con el Manchester City en el mítico estadio de Santiago Bernabéu. El equipo inglés necesita sumar los 3 puntos en España para poder ascender casillas en la tabla de posiciones y con la continuidad de Xabi Alonso en duda.

El conjunto Merengue ha conseguido cuatro victorias y una derrota en los cinco primeros partidos, ocupando la quinta casilla con un total de 12 puntos de 15 posibles, la misma cantidad que tienen el PSG, el Bayern Múnich y el Inter.

El City, por su parte, es noveno de la tabla con 10 unidades tras lograr tres victorias, un empate y una derrota. Un triunfo en España, lo acercaría a los primeros puestos de la tabla.

State of play: Arsenal first into knockout phase; nobody else through or out 😮#UCL pic.twitter.com/XOn6IES8HS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2025

Historial en Champions

Durante los últimos 13 años, españoles e ingleses se han enfrentado en 14 ocasiones diferentes, in embargo, nunca ha tenido la oportunidad de disputar una final. El saldo positivo se lo lleva el Real Madrid con cinco victorias, 4 derrotas y cinco empates.

La primera vez que se enfrentaron directamente fue el 18 de septiembre del 2012, partido que correspondió a la primera fecha de la Champions, el equipo español venció 3-2 al inglés con goles de Marcelo, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Mientras que la última vez que jugaron fue el 19 de febrero del 2025, nuevamente el Real Madrid superó 3-1 al City con triplete de Mbappé.

Posible alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé

DT: Xavi Alonso

Posible alineación del Manchester City

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González; Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland

DT: Pep Guardiola

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre el Real Madrid vs. Manchester City por la sexta jornada de la UEFA Champions League se jugará este miércoles 10 de diciembre a partir de las 3:00 de la tarde (hora Colombia). Usted podrá disfrutar las emociones de este compromiso a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.