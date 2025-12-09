Puerto Boyacá oficializa el nuevo Distrito de Reforma Agraria del Magdalena Medio

Este es el segundo Distrito de Reforma Agraria creado en Colombia, después del de Buenavista, Córdoba. Foto: ANT

Con la participación de 72 asociaciones campesinas y étnicas de cinco departamentos y la presencia del Ministerio de Agricultura, fue conformado en Puerto Boyacá el Distrito de Reforma Agraria del Magdalena Medio, un nuevo espacio destinado a fortalecer la economía campesina y ampliar oportunidades para las comunidades rurales.

El distrito surge del trabajo conjunto entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las comunidades beneficiarias, a quienes se han entregado 21.035 hectáreas en 137 predios de 11 municipios, impactando de forma directa a las organizaciones participantes.

Ana Jimena Bautista Revelo, directora de Gestión Jurídica de Tierras, destacó que este es el segundo distrito creado en el país y que su puesta en marcha marca “la semilla de la Reforma Agraria”, trazando una ruta de acción hacia 2026 con el acompañamiento integral del Estado.

Durante la jornada se definieron ejes de trabajo como fortalecimiento organizativo, apoyo productivo y acceso a recursos, con el propósito de garantizar que la tierra siga siendo productiva y aporte al abastecimiento alimentario nacional.

Para las comunidades, este avance representa un nuevo comienzo.

“Hoy se hace realidad este sueño: la entrega de tierras con la Reforma Agraria”, expresó Luisa Fernanda Montaño, líder campesina, quien resaltó el significado histórico de este logro para un territorio afectado por el conflicto armado.

El Distrito de Reforma Agraria del Magdalena Medio se consolida así como un paso clave para la dignificación, productividad y desarrollo sostenible de las familias rurales de la región.