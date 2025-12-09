Pitalito refuerza controles y campañas para prevenir el uso de pólvora en la temporada decembrina

Neiva

La Alcaldía de Pitalito reiteró su compromiso con la protección de la vida mediante la aplicación del decreto que prohíbe el uso y comercialización de pólvora durante las celebraciones de fin de año. La administración recordó que esta medida busca evitar lesiones graves en personas y reducir los impactos negativos en los animales domésticos. Para ello, se reforzaron los operativos de control en establecimientos comerciales y espacios públicos.

Como parte de esta labor, se lanzó la campaña “Ama la vida, apaga la pólvora”, una iniciativa pedagógica orientada a sensibilizar a la comunidad sobre los riesgos asociados a la manipulación de artefactos explosivos. El mensaje enfatiza que la pólvora no es un juego y puede causar lesiones permanentes e incluso la muerte. A la fecha, no se han registrado personas quemadas en el municipio, según el reporte preliminar de las autoridades locales.

El mandatario Yider Luna, afirmo que “hemos recibido fotografías de animales extraviados o fallecidos presuntamente debido al estruendo de la pólvora, aunque aún no se cuenta con un informe oficial consolidado. Para obtener claridad sobre la situación, se adelantarán reuniones técnicas con las diferentes dependencias encargadas de la atención y protección animal.

Paralelamente, el municipio se prepara para la programación navideña que incluye el encendido del alumbrado público con una temática cafetera, destacando elementos como tazas, máquinas y árboles alusivos al grano. De igual forma, se realizará un desfile de carros antiguos y diversas caravanas que ya han sorprendido a la comunidad por su nivel artístico. Las novenas y un concierto con reconocidas agrupaciones harán parte de la oferta festiva.