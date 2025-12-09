Más de 3.6 millones de vehículos se movilizaron en puente festivo; 63 conductores sancionados por embriaguez

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional entregó el balance preliminar del puente festivo, en el que se registró una alta movilidad en las vías del país y se reforzaron los operativos para garantizar un retorno seguro a los principales centros urbanos, especialmente a Bogotá.

Según la entidad, más de 3.655.000 vehículos se desplazaron por las diferentes carreteras del territorio nacional entre el sábado y el lunes festivo, cifra que refleja el intenso movimiento propio de la temporada. No obstante, el comportamiento de algunos conductores encendió las alertas de las autoridades: 63 personas fueron sancionadas por conducir en estado de embriaguez a nivel nacional.

En diálogo con Caracol Radio, el coronel John Silva, jefe de Tránsito y Transporte de la Policía en Bogotá, aseguró que el plan retorno “transcurre sin ningún inconveniente”, aunque reconoció que se registra un alto flujo vehicular en los principales accesos a la capital, especialmente por la autopista Sur y la autopista Norte.

El coronel explicó que los dispositivos operan de manera permanente para facilitar la movilidad y atender cualquier eventualidad.

“Los dispositivos se mantienen las 24 horas. El objetivo es que los viajeros puedan regresar sin traumatismos”, señaló.

Consultado sobre el comportamiento en carreteras como la vía Bogotá–Villavicencio, el oficial afirmó que aunque hay flujo constante, la movilidad se mantiene en niveles “medios”.

Reducción de accidentalidad en Bogotá

El balance en Bogotá durante el puente festivo fue positivo. El coronel Silva destacó una reducción del 10 % en accidentes de tránsito, una disminución del 78 % en fallecidos y una baja del 21 % en personas lesionadas frente al mismo periodo del año anterior.

Estos resultados, según la Policía, obedecen tanto al comportamiento de los actores viales como a los controles ejercidos en diferentes puntos de la ciudad. Aun así, persiste la preocupación por quienes deciden conducir bajo los efectos del alcohol.

Solo en Bogotá, durante el fin de semana la Policía realizó 1.500 pruebas de alcoholemia, de las cuales 17 resultaron positivas.

“Lamentablemente aún encontramos conductas irresponsables. A pesar de saber el riesgo, algunos insisten en manejar bajo los efectos del alcohol”, indicó el coronel.