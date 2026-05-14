Cuba acepta examinar la oferta de ayuda de 100 millones de dólares de EE.UU.. Foto: Getty Images / Delpixart

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este jueves que desde la isla están “dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría” la oferta de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano” que reiteró EE.UU.

“Por primera vez, el gobierno de EE.UU. formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares”, reconoció el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.

En este sentido, dijo Rodríguez, “estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría”, pero señaló que esperan, “sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado este miércoles que reiteraba su oferta de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”.

La misiva señalaba, además, que la decisión de recibir esa asistencia recae ahora en el Gobierno cubano, que debe elegir entre “aceptar la oferta o rechazar una ayuda vital y crucial” para la isla.

El jefe de la diplomacia cubana, calificó a su vez de “incongruencia la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica”; pero indicó que “el gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera”.

Igualmente señaló que “sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”.

Aclaró, asimismo, que “tampoco (el Gobierno cubano) tiene inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica, con cuyo esfuerzo de cooperación tiene una experiencia larga y positiva de trabajo conjunto”.

“La mejor ayuda que en este y en cualquier momento podría dar el gobierno de los EE.UU. al noble pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses, lo cual afecta severamente a todos los sectores de la economía y sociedad cubana”, reiteró Rodríguez.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había insistido la pasada semana durante una rueda de prensa en su visita a Roma para reunirse con el papa León XIV, en que EE.UU. ha proporcionado “seis millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica”.

En ese momento, dijo que la Administración del presidente de EE.UU. Donald Trump, estaba dispuesta a “hacer más” e informó que se habían “ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria”, pero señaló que hasta ahora el Gobierno cubano no había aceptado distribuirla.

Bruno Rodríguez, calificó esa oferta de “fábula” y dijo que “hace falta gran cinismo para pronunciar, sin vergüenza, una declaración de supuesta ayuda de modo tan mendaz”.

EE.UU. presiona al Gobierno de la isla desde enero pasado, para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país; y sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía.