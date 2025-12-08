Bogotá entrega balance de quemados por pólvora en el Día de Velitas: reportaron 17 lesionados

Bogotá D.C

Durante la noche de velitas , el Distrito reportó en un primer balance que 17 personas resultaron heridas con pólvora, de las cuales once se encuentran hospitalizadas, seis de ellas menores de edad.

“Esta madrugada se presentaron 17 nuevos casos de lesionados por pólvora en la ciudad de Bogotá, de los cuales de manera inaceptable 7 casos fueron en menores de 18 años y de ellos, muy infortunadamente, 4 en menores de 5 años”, aseguró Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública.

En total en la que va del mes de diciembre, se han reportado 18 casos. Las localidades donde se presentaron la mayoría de los casos son: Usme (5), Engativá (4) y Bosa (3). Seguidas de San Cristóbal y Suba en donde se registraron 2 casos en cada localidad. Un caso en la localidad de Chapinero y otro herido en Los Mártires.

La mayoría de los casos tuvieron afectaciones en sus manos o rostros y fueron de segundo grado la quemadura.

Desde la Secretaría de Salud indicaron que los hospitales continúan en prevención, con unidades de cuidados intensivos listas y equipos especializados preparados para responder ante cualquier emergencia.

“Gran parte de las lesiones ocurren bajo supervisión de adultos en estado de embriaguez . Las celebraciones irresponsables continúan poniendo en peligro a menores y adultos”, dijo Fernández Niño.

Estas cifras prenden las alarmas en el Distrito, pero si se comparan con la misma época del año pasado, representan una disminución del 71% (45 casos menos).

Quemados en Cundinamarca

En el departamento se registraron 9 casos de lesiones por pirotecnia, de los cuales 2 son hombres menores de 15 años en el municipio de Fusagasugá y Villeta.

Los restantes 7 casos se atribuyen a 6 hombre y 1 mujer mayores de edad ubicados en Facatativá (3 casos), Soacha (2 casos), Cajicá (1 caso) y Guatavita (1 caso).

Para esta misma época en 2024, en el departamento e habían presentado 17 casos, lo que refleja una disminución del 52,9% (8 casos menos).

Sin embargo, la Secretaría de Salud de Cundinamarca no baja las alertas e intensifica las labores de monitoreo y prevención.

Operativos contra la pólvora

En este último mes del año, las autoridades intensifican los operativos contra la pólvora. En esta primera semana y un día antes de la celebración de velitas, se han incautado 1.723 kilos de pirotecnia.

El más reciente operativo se llevó a cabo en el barrio La Estancia en al localidad de Bosa. Las autoridades inspeccionaron un camión que estaba movilizando irregularmente 740 kilos de pólvora.

Dentro de las cajas se encontraron kilos de volcanes, bengalas y voladores avaluados en más de 30 millones de pesos.