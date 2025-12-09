Francia Márquez en su cuarto viaje a África: agenda y propósito de las visitas a este continente

Hasta el próximo 17 de diciembre, la vicepresidenta estará en la cuarta visita al continente africano, para cumplir con una agenda en la que tiene previsto visitar Togo, Ghana, Senegal y Benín, con el propósito de visibilizar el liderazgo de Colombia en la promoción de la igualdad racial y la agenda afrodescendiente, así como fortalecer el acercamiento diplomático que viene promoviendo el gobierno colombiano para lograr un encuentro entre los dos jefes de estado y proyectar la imagen de colombia ante el mundo.

La vicepresidenta llegó a este país nuevamente el pasado lunes y su primera parada fue en Lomè , donde sostuvo encuentro con delegados del Ejecutivo de esa nación y participó en el Congreso Panafricano que es un novena edición, contó con la intervención de la alta mandataria, en donde habló sobre el propósito de las visitas del gobierno colombiano a este país y porqué sería clave la integración de América Latina, el Caribe y el Continente Africano.

“No han entendido que la cooperación sur-sur es parte del camino, que tenemos que fortalecer“, señaló la vicepresidenta durante su intervención en el IX Congreso Panafricano.

De esta manera empezó la agenda de la vicepresidente en su cuarto viaje a África, donde buscará también impulsar las relaciones bilaterales para lograr el encuentro entre jefes de estado y el gobierno de la Comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y África, Celac, que tienen proyectada realizar el próximo año en Colombia.

¿Para qué han servido los viajes de la vicepresidenta a África?

Varios han sido los cuestionamientos que la vicepresidenta ha recibido por sus viajes al continente africano.

Sin embargo, Colombia ha logrado una mejor representación en este país, se han fortalecido las exportaciones de bienes no minero-energéticos, la apertura de alianzas y programas bilaterales y avanzado en la ejecución de la Cumbre de los estados americanos, del Caribe y el continente africano, que planean ejecutar en Colombia el próximo año.