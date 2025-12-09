El Rafita’, ‘El Brayan’ y ‘La Loca’, detenidos por presunto tráfico de drogas en Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, logró mediante orden de allanamiento, registro y en flagrancia la captura de tres presuntos distribuidores de estupefacientes en la ciudad.

El primer caso se presentó cuando uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, realizaron allanamiento a una vivienda, que funcionaba como punto fijo de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente de marihuana y bazuco, donde fueron capturados en flagrancia alias ‘El Brayan’ de 31 años y ‘La Loca’ de 35 años.

Los informes de inteligencia permitieron establecer que, este punto de expendio mensualmente distribuía más de dos mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 90 millones de pesos.

‘El Brayan’ presenta dos (2) anotaciones judiciales como indiciado por el delito tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (2020, 2022) y ‘La Loca’ le figuran dos (2) anotaciones judiciales como indiciada por los delitos tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (2020) y Extorsión (2017).

En el lugar fueron encontradas 213 dosis de marihuana, 38 dosis de cocaína, dos licuadoras, una gramera y empaques para dosificar la sustancia, las cuales serían distribuidas en barrios como: San Francisco, La Candelaria, La María, entre otros.

El segundo resultado operativo se presentó mediante los controles y registros desplegados en el barrio San Pedro Mártir, donde fue interceptada una motocicleta, en el que se transportaba alias ‘El Rafita’ de 28 años de edad. Quien al revisarle el bolso que llevaba, le fueron encontrados cuatro (04) kilos marihuana listas para su distribución a los puntos fijos de expendio. Es de anotar que la motocicleta en la que se transportaba estaba reportada como hurtada en el mes de noviembre de la presente vigencia.

‘El Rafita’ cuenta con cuatro (4) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto calificado y agravado (2018, 2019 y 2021) y violencia intrafamiliar (2024).

Los capturados, serían los presuntos responsables de la distribución de las sustancias estupefacientes en inmediaciones de entornos escolares y parques de estos sectores de la ciudad.

Los estupefacientes decomisados, la motocicleta hurtada y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.489 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 600 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.