El Pulso del Fútbol, 9 de diciembre de 2025
El Pulso del Fútbol debate sobre el camino del Junior y el Tolima para llegar a la final de la liga colombiana.
¿Cuál fue el club grande que más fracasó?
42:13
Junior vs. Tolima
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el Deportes Tolima y su nivel de cara a la final de la liga colombiana. César dijo: “Yo le dije tres fechas antes que el Tolima iba a ser finalista y no me creían. Tolima fue un equipo muy equilibrado”. Sobre el tema Steven agregó: “Perdóneme pero yo lo dije desde la primera fecha cuando se conocieron los grupos de los cuadrangulares, yo si le creía al equipo de Lucas González”.
