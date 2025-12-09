Doce quemados con pólvora en la noche de velitas en Nariño

Pasto-Nariño

Las autoridades de salud reportaron un total de doce personas afectada por pólvora durante la celebración del día de las velitas. Entre los cuales hay cuatro menores de edad.

El reporte entregado por el Instituto Departamental de Salud de Nariño-IDSN Los municipios que reportaron víctimas fueron Pasto (7) Tumaco (2) Ipiales (1) Belén (1) y Barbacoas (1). En comparación con el 2024, se registra un incremento del 8% equivalente a un caso.

En diálogo con Caracol Radio la directora del IDSN, Ana Belén Arteaga explicó que el 85% de los lesionados fueron hombres y el 15% mujeres, además, 2 personas afectadas se encontraban bajo los efectos del alcohol.

En total, Nariño tiene 13 casos reportados desde el inicio del periodo de Vigilancia Intensificada, incluidos 5 menores de edad.

Lea también... Noche de Velitas dejó más de 170 quemados con pólvora en todo el país

Esta cifra ubica al departamento en el séptimo lugar de regiones con más afectados en Colombia. Por fuera del periodo de vigilancia epidemiológica intensificada es decir antes del mes de diciembre de este año el departamento acumulaba ya 25 casos, la mayoría en fiestas patronales.

Ante esto, la funcionaria reiteró el llamado a las autoridades locales y párrocos para sensibilizar a la comunidad sobre los riesgos de la manipulación de pólvora y las secuelas en muchos casos de por vida.