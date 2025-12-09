“Como gestores podemos ayudar en la búsqueda de miles de desaparecidos”: Salvatore Mancuso

Colombia a lo largo de los años ha tenido una gran lista de cabecillas pertenecientes a grupos armados que han maltratado al país y a su población con fuerza. Uno de esto exjefes paramilitares es Salvatore Mancuso, ahora gestor de paz en el gobierno de Gustavo Petro. Es así que en 10 AM de Caracol Radio, el exparamilitar, dio varias declaraciones acerca de su rol y de lo que se puede hacer dentro de este “cargo” asignado que recibió mientras estaba preso en los EE. UU.:

“Desde que estaba en Estados Unidos antes de regresar a Colombia, fui nombrado gestor de paz por el señor presidente de la República, por el gobierno nacional y luego se han ido renovando esas resoluciones que finalmente incluyeron 15 gestores más, en total 16″, especificó.

Asimismo, el exparamilitar declaró que se ha estado trabajando en el tema, detallando que hace poco se reunieron en Valledupar y acordaron con el gobierno, el ministro del interior y la directora del dapre, un adelanto de la agenda para concretar lo que haga falta.

Le recomendamos: “No aprobamos eso”: Víctimas del paramilitarismo por nuevos nombramientos de gestores de paz

En desarrollo.