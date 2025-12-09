Cinco personas lesionadas por pólvora en el Huila en inicio de la temporada decembrina

Neiva

El departamento del Huila reportó cinco personas lesionadas por el uso de pólvora en los primeros días de la temporada decembrina. Entre los afectados se encuentran dos menores de 2 y 8 años, situación que ha generado gran preocupación entre las autoridades de salud. Aunque la cifra es ligeramente menor a la registrada en el mismo periodo del año anterior, el llamado a la prevención es urgente.

El secretario de Salud del Huila Cesar Roa, recordó que “los alcaldes, como jefes de policía en sus municipios, tienen la responsabilidad de reforzar los controles sobre la comercialización y manipulación de pólvora. Indicó que es necesario intensificar las incautaciones y las acciones de vigilancia para frenar la proliferación de estos artefactos. También hizo un llamado a las direcciones locales de salud para trabajar de manera articulada”.

Asimismo, se confirmó que se realizará una reunión con la Secretaría de Gobierno para evaluar nuevas medidas preventivas. Aunque no se adelantaron detalles, se anticipa un endurecimiento de las acciones para proteger especialmente a los menores de edad. El funcionario enfatizó que estos casos no pueden normalizarse ni minimizarse. Insistió en que, de no actuar a tiempo, el departamento podría enfrentar más lesionados en los próximos días.

Finalmente, se anunció que los casos que involucran a menores serán notificados al ICBF, debido a la responsabilidad de los padres en permitir la manipulación de pólvora. Las autoridades también reportaron que, hasta el momento, no se han registrado intoxicaciones por pólvora blanca ni por alcohol adulterado. La vigilancia continuará activa durante toda la temporada navideña.