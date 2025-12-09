Caos en la calle 26 en Bogotá: comunidad educativa protesta contra la Secretaría de Educación

Caos en la calle 26 en Bogotá: protestas contra la Secretaría de Educación

Bogotá D.C

Desde las 10 de la mañana de este martes 9 de diciembre, la comunidad educativa, tanto profesores como estudiantes y padres de familia del Colegio Bolivia IED e integrantes del sindicato de maestros, salieron a manifestarse en la calle 26 con carrera 66, frente a la Secretaría Distrital de Educación .

Los manifestantes expresaron su rechazo ante la posibilidad de que la Secretaría de Educación cierre matrículas para estudiantes nuevos a partir de 2026.

Asimismo, señalaron que el traslado del rector del colegio Bolivia, Jhon Pablo Ardila, fue "discrecional“.

Exigencias del sindicato

Otras también fueron las razones por las que la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Bogotá (ADE) salieron a bloquear una de las principales calles de la capital.

Los integrantes del sindicato exigieron que se cumpla con el trabajo virtual para semana santa y para una semana de octubre como se había acordado con las anteriores administraciones.

“Fue un acuerdo con las anteriores Secretarías de Educación, donde los maestros y maestras podían compartir con sus hijos y no ir a trabajar y dejarlos solos en la semana de octubre y en semana santa. Esta administración acaba de quitarlas y dice que toda las semanas se debe trabar de forma presencial”, aseguró la presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza.

A propósito de esta jornada de manifestaciones , el sindicato aprovechó para citar a nuevas protestas para el próximo 11 de diciembre.

En esa ocasión, la ADE rechaza los traslados de los orientadores educativos y pide disminuir la cantidad de niños por cada orientador y tener mayor número de orientadores en las instituciones educativas.