Así quedaron conformadas las listas para la Cámara de Representantes por Santander

Bucaramanga

Al cierre de las inscripciones de candidatos a la Cámara de Representantes, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se inscribieron 13 planchas para obtener siete curules por el departamento en el Congreso de la República.

Partido Conservador

Lina María Barrera

Silvia Natalia Fandiño Ardila

Juan Carlos Orozco Gómez

Henry Riaño Castillo

Rita Yined Sánchez Leal

Juan Diego Sanmiguel Rojas

Guillermo León Blanco Valencia

Dignidad y Compromiso

Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar

Laura Cristina Herrera La Rotta

Nixon Yecid Guzmán Builes

María Fernanda Estupiñán Tarazona

Luis Roberto Schmalbach Cruz

Javier Alonso Villamizar Suárez

Kendy Yulai Jaimes Carrillo

AVANZA

Aleida Noguera Puerto

Ludwing Mantilla Castro

Paula Andrea Mantilla Díaz Granados

Yesid Leonardo Silva Parada

Kevin Andrés Henao Congote

William Mauricio Torres Cárdenas

Jennyfer Almeida Carrillo

Centro Democrático

Sergio Ernesto Arenas Castellanos

Ligia Mireya Muñoz Arguello

Miguel Ángel Pinto Rueda

Mauricio Martínez Triana

Leonor Patricia Celis Aponte

Luz Marina Gómez Naranjo

Jonathan Eduardo Pineda López

Coalición Cambio Radical, Colombia Justa Libres y ASI

Juan Carlos Celis Páez

Daniela Yomara Hernández Frías

Erika Johana Gómez Delgado

Luz Marina Toloza Rojas

José Alberto Calderón Castañeda

Erwin Jiménez Becerra

Angélica María Mateus Santamaría

Partido Liberal

Mario José Carvajal Jaimes

Luisa Adriana Hernández Naranjo

Carlos Luis Anaya Vega

Jairo Demis Toquica Aguilar

Lady Johanna Gómez Díaz

Kelly Juliana Navas Hernández

Cristian Andrés Arguello Calderón

Partido LIGA

Luis Roberto Ordóñez Ardila

Carlos Eduardo Madrid Gómez

Leydi Carolina González Herreño

Carlos Andrés Gil Rodríguez

María Alejandra Prada Rincón

Oscar Fernando Meza Flórez

Gloria Teresa Mutis Rincón

Partido de La U

Sergio Isnardo Múñoz

Oscar Miguel Joya

Julián Andrés Fonseca

Luz Elena Rodríguez

María Isabel Mantilla

Yulexy Judith Villamizar

Diego Fran Ariza

Coalición partido Verde y En Marcha

Luis Ferley Sierra Jaimes

Yesica Yenire Ravelo García

Derly Alejandra Hernández Luengas

Jonathan Leonardo Delgado Neira

Javier Archila León

Paola Andrea Cháves Ramos

Carlos Fernando Sotomonte Garavito.

Pacto Histórico