Así quedaron conformadas las listas para la Cámara de Representantes por Santander
La Registraduría confirmó que se inscribieron 13 planchas para estos comicios.
Bucaramanga
Al cierre de las inscripciones de candidatos a la Cámara de Representantes, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se inscribieron 13 planchas para obtener siete curules por el departamento en el Congreso de la República.
Partido Conservador
- Lina María Barrera
- Silvia Natalia Fandiño Ardila
- Juan Carlos Orozco Gómez
- Henry Riaño Castillo
- Rita Yined Sánchez Leal
- Juan Diego Sanmiguel Rojas
- Guillermo León Blanco Valencia
Dignidad y Compromiso
- Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar
- Laura Cristina Herrera La Rotta
- Nixon Yecid Guzmán Builes
- María Fernanda Estupiñán Tarazona
- Luis Roberto Schmalbach Cruz
- Javier Alonso Villamizar Suárez
- Kendy Yulai Jaimes Carrillo
AVANZA
- Aleida Noguera Puerto
- Ludwing Mantilla Castro
- Paula Andrea Mantilla Díaz Granados
- Yesid Leonardo Silva Parada
- Kevin Andrés Henao Congote
- William Mauricio Torres Cárdenas
- Jennyfer Almeida Carrillo
Centro Democrático
- Sergio Ernesto Arenas Castellanos
- Ligia Mireya Muñoz Arguello
- Miguel Ángel Pinto Rueda
- Mauricio Martínez Triana
- Leonor Patricia Celis Aponte
- Luz Marina Gómez Naranjo
- Jonathan Eduardo Pineda López
Coalición Cambio Radical, Colombia Justa Libres y ASI
- Juan Carlos Celis Páez
- Daniela Yomara Hernández Frías
- Erika Johana Gómez Delgado
- Luz Marina Toloza Rojas
- José Alberto Calderón Castañeda
- Erwin Jiménez Becerra
- Angélica María Mateus Santamaría
Partido Liberal
- Mario José Carvajal Jaimes
- Luisa Adriana Hernández Naranjo
- Carlos Luis Anaya Vega
- Jairo Demis Toquica Aguilar
- Lady Johanna Gómez Díaz
- Kelly Juliana Navas Hernández
- Cristian Andrés Arguello Calderón
Partido LIGA
- Luis Roberto Ordóñez Ardila
- Carlos Eduardo Madrid Gómez
- Leydi Carolina González Herreño
- Carlos Andrés Gil Rodríguez
- María Alejandra Prada Rincón
- Oscar Fernando Meza Flórez
- Gloria Teresa Mutis Rincón
Partido de La U
- Sergio Isnardo Múñoz
- Oscar Miguel Joya
- Julián Andrés Fonseca
- Luz Elena Rodríguez
- María Isabel Mantilla
- Yulexy Judith Villamizar
- Diego Fran Ariza
Coalición partido Verde y En Marcha
- Luis Ferley Sierra Jaimes
- Yesica Yenire Ravelo García
- Derly Alejandra Hernández Luengas
- Jonathan Leonardo Delgado Neira
- Javier Archila León
- Paola Andrea Cháves Ramos
- Carlos Fernando Sotomonte Garavito.
Pacto Histórico
- Camilo Torres
- Yolanda Silva
- Jorge Flórez
- María Velasco
- Juan De Dios Tarazona
- Cristina Obregón
- Andrés Parra