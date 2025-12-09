Arroceros del Huila enfrentan su peor año, precios desplomados y costos al alza

Neiva

“El 2025 ha sido uno de los años más difíciles para el arroz en Colombia”, afirma Alci Cortés, miembro del comité municipal de Fedearroz de Campoalegre. La fuerte caída del precio de la carga que pasó de 230.000 mil pesos en 2024 a 172.000 mil en julio del 2025 dejó a los productores en una situación crítica. Según explica, la reducción en los ingresos fue tan abrupta que el gremio tuvo que recurrir a dos paros nacionales para exigir medidas urgentes.

Los altos costos también golpearon con fuerza. “Mientras el precio bajaba, los insumos subieron”, señala Cortés, señalando que el precio del insumo pasó de 90.000 mil a 134.000 mil pesos por bulto. Aunque los paros derivaron en acuerdos con el Gobierno, su cumplimiento ha sido parcial. La industria tampoco acogió los precios fijados por la Superintendencia y solo se logró un valor concertado de 182 mil pesos, lejos del nivel ideal.

A la presión económica se sumaron los efectos del clima. Cortés relata que las intensas lluvias del primer semestre retrasaron los ciclos de siembra y afectaron la producción. “Nos tocó sembrar tarde muchos lotes”, comenta, señalando que aunque los agricultores están acostumbrados a estos fenómenos, este año el impacto fue mayor por coincidir con la crisis de precios y costos.

El panorama para 2026, advierte, no es alentador. La llegada de arroz importado, el contrabando desde países vecinos y la falta de control estatal generan incertidumbre. “Somos autosuficientes, no necesitamos traer arroz”, insiste Cortés. Por eso considera fundamental que el próximo gobierno revise los tratados de libre comercio y adopte acciones que protejan la producción nacional antes de que la crisis se profundice.