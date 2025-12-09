ARC “Simón Bolívar” zarpó desde Cartagena con 12° Expedición Antártica de Colombia

Tras una ceremonia protocolaria se cumplió con el zarpe del ARC “Simón Bolívar” desde Cartagena inició la 12.ª Expedición Antártica de Colombia, una misión que se extenderá hasta marzo de 2026 y que en enero contará con el apoyo del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial.

Con ello, se consolidan más de diez años de presencia ininterrumpida en el continente blanco, reafirmando el compromiso con la ciencia, la diplomacia y la sostenibilidad ambiental.

Esta expedición desarrollará más de 25 proyectos de investigación con 33 instituciones, enfocados en comprender el cambio climático, mejorar los modelos climáticos globales y evaluar el impacto de la actividad humana en los ecosistemas antárticos.