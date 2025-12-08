El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Por qué fue detenido el mayor del Ejército Miguel Ángel Acosta al cruzar la frontera con Venezuela?

El coronel George Quintero, secretario de Seguridad del Norte de Santander, pasó por los micrófonos de La W y entregó información del mayor del Ejército Miguel Ángel Acosta, quien habría sido retenido al cruzar el puente Francisco de Paula Santander y no ha regresado al país.

“Inicialmente cuando tuve conocimiento por parte del señor comandante de la segunda división, se gestionó lo respectivo con Migración Colombia, que son las autoridades competentes para este tipo de casos”, dijo.

Asimismo, reveló que lo que le informaron a él fue que desafortunadamente no tuvo en cuenta los límites, se pasó, “y pues obviamente cualquier persona que pase allá, de manera extraña o que tenga, digamos en este caso un oficial del Ejército, pues tiene su porte allá, inmediatamente lo retuvieron”.

Incluso, detalló que diariamente los colombianos son retenidos precisamente por las autoridades del hermano país.

Sin embargo, aclaró que “se logró sacar adelante esa situación”.

“Tengo entendido, ayer hablando con el señor comandante de la división, ya fue liberado”.