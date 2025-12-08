Ofrecen $100 millones de recompensa tras ataque a estación de Policía en Chaparral, Tolima

Tolima

Apenas dos horas después del ataque armado registrado la noche del domingo de Velitas contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, elevó la recompensa por un cabecilla de las disidencias de las Farc.

Hasta $100 millones ofreció la gobernadora Matiz por alias ‘El Enfermero’, cabecilla del frente Jorge Suárez Briceño, facción de alias Calarcá. Si bien la gobernadora no confirmó que se trate de quien habría dirigido el ataque contra la estación de Policía, todo apunta a que podría ser uno de los artífices del hostigamiento que causó pánico en esta comunidad durante algunos minutos.

“$100 millones de pesos será la recompensa por información que permita dar con el paradero de alias ‘El Enfermero’. Que lo sepan todos: no habrá refugio ni tregua para quienes atenten contra la seguridad de nuestro territorio”, indicó la gobernadora Matiz en su cuenta personal de X.

La información conocida hasta ahora indica que, sobre las 7:00 de la noche, mientras la comunidad celebraba el Día de las Velitas, atacaron con ráfagas de fusil la estación de Policía de El Limón. Los uniformados respondieron al fuego, por lo que hubo un intercambio de disparos que habría durado algunos minutos.

Sin embargo, los atacantes, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘El Enfermero’, habrían huido en medio de la noche.

“El hostigamiento de la guerrilla contra nuestra Fuerza Pública en el corregimiento El Limón de Chaparral es un ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio. Estos grupos armados ilegales pretenden silenciar a la comunidad a punta de terror, pero no lo van a lograr”, remarcó la gobernadora.

Caracol Radio pudo establecer, con fuentes de la Policía Nacional, que hasta ahora no se tiene reporte de uniformados ni civiles heridos.