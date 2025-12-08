Muere mujer de 69 años que fue arrollada por una motocicleta en Manizales

Manizales

Mujer de 69 años murió al ser arrollada por una moto en Manizales, esta persona fue atropellada en el sector de Versalles.

A las 7:00 de la noche de la primera Noche de Velitas en Manizales, este domingo, una moto arrolló a una mujer frente al Portal de la 50.

La señora fue auxiliada por el GER y llevada en muy grave estado de salud al SES Hospital Universitario de Caldas.

La peatona afectada estaba en muy mal estado, según los socorristas, pues tenía mucho sangrado.La hallaron inconsciente y con trauma en la cabeza.

A los dos ocupantes de la moto, un hombre de 22 años y una mujer de 28, Cruz Roja los atendió. Tuvieron raspones. La joven, afectación en rodilla.

Les indicaron a las autoridades que la señora se atravesó.

Este lunes (se reportó el deceso de la señora, por las graves lesiones sufridas.

Se trata de Martha Inés González Hernández, de 69 años de edad.

Así las cosas, el motociclista se enfrentaría a un proceso por homicidio culposo

Con información del diario La Patria