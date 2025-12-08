Esto es lo que se sabe de Jossimar Calvo, gimnasta olímpico, tras atentado en Cúcuta

En la noche del sábado, 6 de diciembre, fue atacada una patrulla policial en el barrio La Concordia, en Cúcuta, lo que dejó dos policías muertos.

Según la Metropolitana de Cúcuta, se trató de el intendente Franklyn Alfonso Guerrero (Q.E.P.D.) y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón (Q.E.P.D.)”, informó la metropolitana de Cúcuta.

Además, se informó que “estas acciones criminales son el resultado de una retaliación directa y premeditada por parte del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, en respuesta a las recientes acciones ofensivas en contra de estas estructuras criminales”.

Respecto a esto, el coronel George Quintero, secretario de Seguridad del Norte de Santander, habló en los micrófonos de La W y entregó detalles de este hecho.

En referencia al gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa, quienes transitaban por el lugar y quedaron en medio de la activación del artefacto explosivo, reveló que “él iba pasando por ahí (...) son afectaciones, digamos, materiales en temas con su vehículo, pero pues bastante complejo. Una vía principal que fue casi destruida dentro de la misma ciudad por el explosivo que colocaron”.

De este modo, informó que hubo un consejo de seguridad con el general William Rincón, el comandante de la segunda división, el comandante de la brigada y todas las autoridades que tienen que ver con el Consejo de Seguridad, “donde se denotó un refuerzo que hace varios meses lo hemos pedido a la fuerza pública, especialmente en Policía, en el incremento de algunos cuadrantes para poder llegar a tener una cobertura en toda la ciudad y en el área metropolitana”.

Siendo así, aseguró que “son 300 policías que anunció el director de la Policía que llegaban por parte de esa institución y del Ejército”.

Además, “se van a implementar unos dispositivos y un grupo de investigación coordinado con la Fiscalía para poder esclarecer estos hechos que cometió el ELN el día anterior”.