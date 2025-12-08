El Pulso del Fútbol, 8 de diciembre de 2025
El Pulso del Fútbol está en la previa de la última fecha de los cuadrangulares de la liga colombiana.
¿Junior o Nacional, cuál en la final de Liga? El
49:02
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Junior vs. Nacional en la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el calendario del Mundial del próximo año y el posible cuadro de la Selección Colombia. César dijo: “No crea que Uzbekistán es papita para el loro, ni que el Congo, que posiblemente va a avanzar, sean rivales fáciles. Tenemos que ser primeros, porque tenemos un cuadro infernal en el mundial”. Sobre el tema Steven agregó: “No pues, unas potencias mundiales. Uno lo puede ver así, como partidos muy difíciles en octavos, pero si se le gana a esos rivales, se encamina Colombia en el mundial”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube.