El Pulso del Fútbol, 8 de diciembre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Junior o Nacional, cuál en la final de Liga? El 49:02 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Junior vs. Nacional en la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el calendario del Mundial del próximo año y el posible cuadro de la Selección Colombia. César dijo: “No crea que Uzbekistán es papita para el loro, ni que el Congo, que posiblemente va a avanzar, sean rivales fáciles. Tenemos que ser primeros, porque tenemos un cuadro infernal en el mundial”. Sobre el tema Steven agregó: “No pues, unas potencias mundiales. Uno lo puede ver así, como partidos muy difíciles en octavos, pero si se le gana a esos rivales, se encamina Colombia en el mundial”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.