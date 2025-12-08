Defensoría se pronuncia tras asesinato de una niña de 7 en manos de su padre: “Es violencia machista" / Halfpoint Images

El pasado sábado, 6 de diciembre, se registró un cruel asesinato en Soledad, Atlántico. Un hombre llamado Albeiro Fontalvo habría asesinado a su hija, Albeiranis Paola Fontalvo, de apenas 7 años, para herir a su madre. La mujer venía siendo amenazada de feminicidio por parte Fontalvo, quien la presionaba de manera violenta para que retomara su la relación sentimental.

Según la información recolectada por la entidad, el hecho se dio después de una serie de situaciones y violencias psicológicas que ejercía el señor Albeiro Fontalvo contra la madre de la niña, a quien ya había amenazado previamente de muerte.

Además, el hombre intentó y muchas veces logró asilar a la niña de su madre a través de la custodia como mecanismo de presión. Le decía, “me voy y me llevo a la niña”. Lo más grave es que la menor había pedido no estar con su papá, pero sus solicitudes no fueron atendidas.

¿Qué dijo la Defensora sobre este hecho?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó este hecho como violencia vicaria y violencia de género, especialmente por la forma en que el hombre intentó presionar a su expareja con la custodia de la menor. Además, desde la Defensoría, se pidió fortalecer las medidas de prevención, protección, investigación y sanción de las violencias basadas en género para evitar que se repitan historias como la de Paola.