Confirman que muerte de un hombre a manos de la Policía empezó por una riña con machete en Manizales

Manizales

La Policía confirmó que la muerte de un hombre identificado como Marino a manos de un uniformado empezó por una riña con machete en el barrio Bosques del Norte. Las autoridades justificaron el actuar policial teniendo en cuenta que la riña pudo terminar en una tragedia peor

“Se registra un hecho la noche del 7 de diciembre sobre las 10 de la noche, donde una patrulla del servicio de vigilancia en el sector de Bosques del Norte observa a dos ciudadanos que estaban en una riña. Uno de ellos portaba un machete con el cual, al parecer, había lesionado al otro. Este ciudadano al presenciar la patrulla de policía huye del lugar e ingresa a una residencia tratando de evadir al cuerpo de policía, intimidando a los moradores de dicha residencia”, dijo el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana

Al parecer, el hombre identificado como Marino entró sin autorización a una residencia y amenazó a los que allí estaban para que no les abrieran a los uniformados Los policías lograron meterse a la vivienda y, supuestamente, Marino intentó herir con el machete al uniformado en varias ocasiones. Al parecer, el dispositivo taser no surtió efecto (según Policía) y el uniformado accionó su arma de dotación en 3 veces. Lo lesionó en tórax, antebrazo y zona lumbar, todos del lado derecho. Coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales

La Fiscalía lo investiga como un homicidio. Posteriormente, si se trata de un acto relacionado con el servicio policial podría ser del conocimiento de la Justicia Penal Militar.