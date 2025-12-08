El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Colombia tiene que apuntarle a ser primera”: Bedoya analizó grupo de la selección en Mundial 2026

Este lunes, 8 de diciembre, habló en los micrófonos de La W, con Marcela Puentes, el histórico exfutbolista colombiano Gerardo Bedoya, quien analizó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Lea más: Estos son los 3 estadios en los que la Selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026

La ‘Tricolor’ compartirá el grupo K del Mundial 2026 con Uzbekistán, Portugal y el ganador de un repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

“Yo creo que le tocó un buen grupo. Para los que son favoritos o tienen buen nivel, los grupos son asequibles. En el caso de Colombia, el más duro indudablemente es Portugal. Es un gran equipo. Los portugueses están jugando la mayoría ya en los mejores equipos del mundo, pero nosotros tenemos un gran equipo. Creo que Colombia tiene una gran selección“, dijo en su primera intervención.

En esa línea, Bedoya recalcó que Colombia debería apuntarle al primer puesto, porque “ya todos saben que si pasamos segundos posiblemente nos pueda tocar Inglaterra o Croacia, pero si pasamos de primero nos toca con un tercero y sería mucho mejor sobre el camino”.

“Yo creería que tienen que apuntarle a ser primeros porque hay un camino que sería mucho más fácil de recorrer, pero ahí está la decisión también del técnico, yo vuelvo y repito, Colombia tiene un gran equipo, pero no nos podemos confiar porque han habido sorpresas“, analizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

