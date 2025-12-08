‘Caesar’, asociación que busca dar con los desaparecidos en medio de la dictadura de Bashar al-Assad

Maryam Hallak, madre fundadora de la Asociación de Familias César, que se dedica a recordar y pedir justicia por las víctimas de tortura del régimen de Bashar al Assad, pasó por los micrófonos de La W a propósito de que este 8 de diciembre se cumple un año desde la caída del régimen de Bashar al-Assad.

Es de destacar que hace cuatro días salieron a la luz imágenes tomadas por militares sirios donde se ven los cuerpos torturados de las víctimas del régimen de Bashar al-Assad, en Damasco.

“En nuestra asociación de familias César, de la cual soy su miembro fundador, se incluyen los datos de la gente, de los individuos que fueron perdidos o desaparecidos durante el régimen dictatorial sirio anterior, la dictadura de Bashar al-Assad”.

Según contó, la información la han obtenido a través de la filtración de imágenes del periodista, cuyo nombre en clave es César, o Caesar, en árabe.

“Estamos intentando optimizar la operación de rendición de cuentas, y eso especialmente en el seno de la organización de justicia transicional que se está organizando actualmente, a fin de efectuar una rendición de cuentas de los múltiples crímenes cometidos por el régimen de Al-Assad y en especial todos los individuos que desaparecieron como consecuencia de su posible prisión o detención en cárceles políticas sirias”, dijo.

Con esto, intentan garantizar si las personas están desaparecidas o no y si pueden obtener datos acerca de su paradero.

Incluso, reveló que “si están muertos, no sabemos dónde están sepultados y si están vivos, desconocemos su paradero”, agregando que tienen constancia de que, “desgraciadamente, muchos de los miembros de nuestras familias, que desaparecieron como consecuencia de la represión del régimen dictatorial del Al-Assad, fueron sepultados en fosas comunes”.

¿Hay un cambio en Siria?

Con este nuevo régimen, el de al-Shara, según Maryam Hallak se ha visto una mejora palpable de las condiciones de vida diaria de los ciudadanos.

“Los salarios han aumentado, hay comida y bebida para todos, hay disponibilidad de gas, de pan, de recursos básicos, cosas que antes casi no estaban disponibles, ahora están disponibles y a precios aceptables”, dijo.

Aunque afirmó que ahora tienen de todo, siguen insistiendo en la cuestión de la rendición de cuentas desde la asociación.

“Insistimos en que el llamado órgano de justicia transicional haga bien su trabajo y localice a los culpables que han entregado tantos hijos nuestros al Gobierno dictatorial sirio anterior y que se esclarezca la verdad en este sentido. De todas maneras, tengo expectativas de un buen futuro, un feliz futuro para Siria y tenemos esperanzas en que las cosas vayan a mejor”, concluyó.