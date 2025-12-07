Sur del Tolima en alerta por aparente trashumancia electoral vinculada a minería ilegal ( Thot )

Tolima

La inusual cantidad de cédulas inscritas en el sur del Tolima para las elecciones del 2026 encendió las alarmas de las autoridades sobre un posible fenómeno de trashumancia electoral que podría influir en los resultados de las mismas.

De acuerdo con el secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, la Misión de Observación Electoral (MOE) avanza en un proceso de verificación luego de percatarse del alto índice de cédulas inscritas en municipios como Ataco y Chaparral.

“Eso puede corresponder a una trashumancia. Sin embargo, ese tema de verificación, en últimas, lo hace el Consejo Nacional Electoral: se realizan las verificaciones, las trazabilidades en distintas plataformas como el Sisbén, las EPS, el ADRES, y se declara la trashumancia”, precisó Suárez.

Todo apunta a que, detrás de la trashumancia electoral, estaría otra problemática que ha afectado al sur del Tolima en los últimos meses: la minería ilegal. Según el funcionario, personas llegadas desde otras regiones para ejercer actividades de minería ilegal se habrían quedado en la región y habrían inscrito sus cédulas para las elecciones del 2026.

“Tenemos serios indicios de que, precisamente en Ataco, tenemos más de 3.000 personas, una población flotante que está allí asentada. Ocurrió una tragedia en una mina ilegal, pero aun así no se han ido: permanecen allí más de 3.000 personas, que probablemente son las mismas que se han inscrito en Ataco y Chaparral”, señaló Suárez.

Las autoridades temen que los foráneos inscritos en el sur del Tolima busquen favorecer a algún candidato, máxime cuando el Ministerio Público alertó sobre la posible injerencia de las disidencias de las Farc en las elecciones del próximo año.

“No podemos hacer esa afirmación, pero sí puede deberse a que se estén organizando para realizar algún tipo de manipulación electoral”, concluyó el secretario.