San Pablo de Borbur declara calamidad pública por graves afectaciones invernales

El alcalde Carlos Alberto Castellanos Gómez advierte riesgo de incomunicación y pide apoyo urgente para el reasentamiento de más de 50 familias afectadas por la ola invernal.

San Pablo de Borbur

El alcalde Carlos Alberto Castellanos Gómez confirmó que el municipio declaró la calamidad pública ante las fuertes y constantes lluvias que han generado deslizamientos, inundaciones y daños severos en varias zonas rurales. Según explicó, los sectores de El Chicón, Coscuez, Casa Roja y San Martín son los más afectados.

Castellanos Gómez señaló que en El Chicón una remoción en masa obligó al desalojo de 15 familias, mientras que en Coscuez hay entre 30 y 40 familias en riesgo, para quienes el municipio ya analiza alternativas de reasentamiento. En Casa Roja, tres personas fueron evacuadas por prevención debido al agrietamiento del terreno, y en San Martín un derrumbe represó una quebrada, se desbordó y afectó una vivienda.

El alcalde advirtió que la red terciaria del municipio también sufre múltiples daños y derrumbes, y expresó su mayor preocupación por las afectaciones en la Transversal de Boyacá, donde se registran grietas y movimientos de tierra entre los sectores de Las Peñas, Calamaco y San Martín.

“Nos preocupa enormemente que la vía pueda perder la banca y quedemos incomunicados. Esto afectaría el comercio, la movilidad y la salud, porque muchos pacientes son remitidos a Chiquinquirá”, indicó Castellanos Gómez.

El mandatario agradeció el acompañamiento de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, liderada por Jeisson Carreño, y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con quienes se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado. Allí se avanza en el Plan de Acción para atender a las familias afectadas, reforzar la maquinaria disponible y estructurar un proyecto de reasentamiento definitivo para más de 50 familias.

“En las zonas donde hubo remoción en masa ya no se puede habitar. La única solución es el reasentamiento, y necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional para garantizarlo”, expresó el alcalde, quien también solicitó apoyo urgente para intervenir la Transversal de Boyacá.

Castellanos Gómez recordó que la situación coincide con una temporada en la que se espera un alto flujo turístico. “Somos un municipio referente en alumbrados navideños, pero sin vías en buen estado no hay desarrollo económico ni social. No tenemos ruta alterna, y ese es el mayor riesgo”, aseguró.