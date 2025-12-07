Samacá encenderá hoy la Navidad y buscará un Récord Guinness con 1.300 niños músicos

Samacá enciende hoy su alumbrado navideño con figuras gigantes, 120 mil luces y un plan especial para recibir a miles de visitantes.

Samacá

El municipio de Samacá vivirá hoy una jornada histórica con el encendido oficial de su alumbrado navideño y la presentación del proyecto musical “Samacá es una nota”, en el que 1.300 niños y niñas campesinos, entre los 8 y 12 años, intentarán imponer un Récord Guinness como el concierto infantil más grande del país con flautas dulces.

con 70 figuras navideñas, más de 120 mil luces LED y un árbol de 22 metros, el municipio recibe la temporada decembrina.

La atracción principal: el Papá Noel más alto de Boyacá, que alcanza los 14 metros.



December 7, 2025

El alcalde Wilson Castiblanco Gil confirmó que todo está listo para el espectáculo, que se realizará entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m., con arreglos musicales del maestro César Cano y una presentación masiva de villancicos a cargo de estudiantes de todas las veredas del municipio. Para garantizar la participación, la administración dispuso 17 rutas de transporte escolar.

El alcalde de Samacá, anunció que el municipio está a un paso de hacer historia con "Samacá es una nota", un proyecto musical que ya brinda formación a 1.300 niños y niñas de origen campesino.

El mandatario recordó que el proyecto ha sido posible gracias a una inversión superior a los 1.000 millones de pesos, además del apoyo de la Fundación Yamaha, que facilitó la entrega de flautas a todos los niños de primaria del sector público.

Además del concierto, Samacá encenderá esta noche su alumbrado navideño, que incluye un Papá Noel de 18 metros, un árbol estructural de 22 metros, 70 figuras luminosas y más de 120.000 luces LED, convirtiendo al municipio en uno de los principales atractivos turísticos de la temporada.

Para la llegada masiva de visitantes, la administración municipal habilitó 400 zonas de parqueo, un espacio exclusivo para buses turísticos y un plan especial de movilidad acompañado por la Policía de Tránsito y gestores viales.

El alcalde destacó que la jornada busca enviar un mensaje al país:

“Hay que invertir en la cultura, en el arte y en el deporte para formar mejores seres humanos y alejar a nuestros niños de los vicios y la violencia”.

Hoy, Samacá espera recibir miles de visitantes para celebrar el inicio de la Navidad y presenciar un evento que podría quedar registrado en la historia mundial.