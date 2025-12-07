Personería de Acandí denuncia presunta negligencia de la Armada en naufragio con dos fallecidos

Acandí, Chocó

La Personería de Acandí, Chocó, pidió a la Procuraduría Provincial de Apartadó abrir una investigación para esclarecer una posible actuación tardía de la Armada Nacional durante el naufragio ocurrido este sábado 6 de diciembre en la ruta Acandí–Turbo, tragedia en la que fallecieron una niña de 4 años y una mujer adulta.

El accidente se registró hacia las 9:30 de la mañana cuando la motonave turística “Mi Consentida”, que transportaba a 51 personas, presentó un ingreso de agua y terminó hundiéndose en el Golfo de Urabá, cerca de las costas de Turbo. Según la información entregada por la Armada, la emergencia habría sido ocasionada por una avería en el casco de la embarcación, presuntamente tras chocar contra un tronco flotante.

De acuerdo con el comunicado firmado por el personero Karin Omar Arriaga Mosquera, “según los testimonios y el material audiovisual que circula en redes sociales, la Armada Nacional llegó al lugar después del suceso, pero presuntamente se retiró dejando las labores de búsqueda y rescate a los lancheros y pescadores de la zona”.

El personero aseguró que estos hechos requieren verificación, pues podrían constituir un incumplimiento del deber constitucional y legal de protección de la vida e integridad de las personas en emergencias marítimas.

Por otra parte, la Armada Nacional informó a través de un comunicado que desde el primer momento atendieron las labores de rescate, que posteriormente lograron que 49 personas fueran rescatadas con vida. Sin embargo, durante la verificación posterior, se constató la ausencia de dos pasajeros. Minutos después, una embarcación civil halló los cuerpos sin vida de Hillary Támara, una niña de cuatro años, y Cenaida Palacios, una mujer adulta.

Solicitud de la Personería de Acandí

En el documento, la Personería hace un llamado urgente a las autoridades marítimas para reforzar los controles de zarpe en temporadas de fuerte oleaje, alertar de manera oportuna a los viajeros y garantizar la presencia efectiva de organismos de socorro en situaciones de emergencia.

El ente de control local anunció que continuará haciendo seguimiento estricto al caso y acompañando a las familias afectadas, mientras avanzan las investigaciones para determinar si hubo fallas en la respuesta institucional y esclarecer completamente las causas del siniestro.