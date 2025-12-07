Partido Liberal confirma sus candidatos para el Senado: así quedó conformada la lista

El Partido Liberal presentó su lista de candidatos para el Senado, para las elecciones legislativas que se celebrarán el 8 de marzo del 2026.

Algunos de los nombres que se destacan son el de Lidio García, quien es actualmente el presidente de esta alta cámara; también destaca Fabio Raúl Amín y el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, quien renunció al Congreso a mediados de 2021, un día después de que la Fiscalía lo capturara por su presunta responsabilidad en una red de corrupción durante su periodo como gobernador.

Leer más: Partido Liberal negó aval a Carlos Felipe Quintero y selló alianza con la Casa Espinosa

¿Quiénes son las otras novedades en la lista del Partido Liberal?

Entre las principales novedades de esta lista al Senado está Horacio Serpa, quien vuelve al Congreso. Además, Juan Carlos Losada buscará pasar de la Cámara de Representantes al Senado, así como María Eugenia Lopera, a quien acusaban de haber apoyado al petrismo en ese engranaje que hizo el Gobierno de Gustavo Petro para aprobar la polémica reforma a la salud.

Leer más: Partido Liberal invita a Héctor Olimpo Espinosa a ser coavalado para elecciones de 2026

Consulte la lista completa a continuación: