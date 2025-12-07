Murió el hombre señalado de haber asesinado a su hija de siete años en Soledad, Atlántico

La tragedia en el barrio Primero de Mayo de Soledad tiene otra historia más. El hombre señalado de haber agredido a su propia hija murió en la noche de este sábado, 6 de diciembre, debido a las heridas que se causó.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, de 32 años, permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Camino Adelita de Char en Barranquilla, esto debido a las heridas que se causó tras haber agredido a su hija de siete años con una cuchilla.

Según se conoció, la muerte del hombre se dio hacia las 10:30 de la noche de este sábado tras haber sido remitido desde el Camino Simón Bolívar a donde fue llevado inicialmente.

Lea también: Terror en Soledad: capturan a hombre señalado de asesinar a su hija de siete años

¿Por qué mató a su hija?

Según el reporte policial, Lisbeth Fontalvo Rosado, madre de la niña dio a conocer que, debido a tener regulación de visitas mediante proceso administrativo, iba recoger a su hija para pasar tres días con ella, pero al llegar hasta la vivienda, el padre de la menor le advirtió que no se la entregaría, posteriormente tomó una cuchilla y agredió a la menor con heridas en el cuello.

Luego de la agresión a su propia hija, el hombre, identificado como Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, se había agredido, pero fue capturado por el delito de homicidio y permanece en un centro asistencial donde permanece bajo observación médica.