La magia y belleza de “El Pueblo de Belén” llega a Villa de Leyva

Hasta el 7 de enero del 2026 se presenta en la bella población de Villa de Leyva “El Pueblo de Belén”, un espectacular pesebre en vivo, con al menos 30 artistas distribuidos en sus 32 estaciones, que, relatan las historias de cada uno de los personajes en la historia religiosa, como Moisés y los 10 mandamientos, el significado de la cruz, el Muro de los Lamentos, visitar al rey Herodes, una granja con animales reales, la representación del Arca de Noé y miles de sorpresas para los visitantes.

Cortesía: Ricardo Bedoya - “El Pueblo de Belén” Ampliar

En un espacio de más de diez mil metros cuadrados, “El Pueblo de Belén” se recorre en hora y media, se verá el momento en que María embarazada y José llegan al pesebre, contando la historia del nacimiento de Jesús. Un bello espectáculo lleno de luces que desde la puerta de entrada se puede disfrutar en familia.

La realización de esta obra artística y cultural está a cargo de MV producciones, llevando por primera vez esta propuesta a Vila de Leyva. “El Pueblo de Belén” un espectáculo que hará vivir la magia de la navidad en un pesebre en vivo hasta el 7 de enero del 2025. Más información en @elpueblodebelen.