Imponen comparendos por ingreso ilegal a zona glaciar del Ritacuba Blanco en el PNN El Cocuy

Güicán

La Alcaldía Municipal de Güicán de la Sierra, en trabajo conjunto con Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Policía Nacional, fortaleció los controles al ecoturismo en el Sector de Manejo Sierra Nevada del Parque Nacional Natural El Cocuy, luego de que tres personas ingresaran sin autorización al área glaciar del Ritacuba Blanco el pasado 28 de noviembre de 2025.

Durante los operativos de verificación, las autoridades aplicaron un comparendo tipo 4, establecido en la Ley 1333 de 2009 y la Ley 1801 de 2016, por un valor de $759.720 a cada infractor. Además, fueron incautados los elementos utilizados para realizar escalada sobre nieve, una actividad expresamente prohibida dentro de la reglamentación ecoturística del área protegida.

La Administración Municipal reiteró que el ecoturismo dentro del PNN El Cocuy se desarrolla bajo lo dispuesto en la Resolución 125 de 2020 y el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE), normas que delimitan tres senderos permitidos: Ritacuba, Laguna Grande de la Sierra y Lagunillas – Púlpito del Diablo, todos habilitados únicamente hasta el borde del glaciar.

Las autoridades recordaron que las zonas glaciares son ecosistemas frágiles y espacios sagrados que deben ser protegidos, evitando cualquier tipo de pisoteo o intervención. Además, subrayaron que el parque conecta con cinco resguardos indígenas U’wa, razón por la cual el respeto territorial y cultural es esencial en las prácticas turísticas.