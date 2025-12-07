Hostigamientos a la Fuerza Pública dejan dos policías muertos y seis heridos en Norte de Santander

Norte de Santander.

Una serie de ataques armados ejecutados de manera simultánea en Cúcuta y Villa del Rosario dejó como saldo preliminar la muerte de dos uniformados de la Policía: el intendente Guerrero y el subintendente Holguín.

Al menos seis personas más habrían resultado heridas, según los primeros reportes conocidos por este medio.

Los hechos comenzaron en el CAI del sector Morichal, en Villa del Rosario, donde la estructura fue hostigada con disparos de fusil.

Mientras los uniformados respondían a la arremetida, otros dos ataques se activaron casi al mismo tiempo en la capital de Norte de Santander: uno en el barrio San Fernando del Rodeo y otro en inmediaciones del Anillo Vial Oriental, a la altura de Colinas del Tunal.

Los residentes de estas zonas reportaron ráfagas constantes y detonaciones que estremecieron los barrios durante varios minutos.

Varias viviendas resultaron afectadas por impactos, y en distintos sectores se registraron fallas en el servicio de energía debido a la intensidad de las acciones.

Las autoridades mantienen el despliegue operativo en los puntos atacados y continúan respondiendo a los hechos, que aún se desarrollan.

La información es preliminar y sigue siendo verificada mientras la Fuerza Pública intenta contener la ofensiva y restablecer el control en las zonas afectadas.