Hombre muere apuñalado en estación de Transmilenio: autoridades investigan posible riña

Bogotá D.C

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo que ocurrió en la noche del pasado viernes 5 de diciembre en la estación temporal de Transmilenio Calle 34.

Pasadas las 7 de la noche, las autoridades reciben información de la central de radio sobre una persona herida en ese lugar, por lo que inmediatamente se desplazaron para verificar la situación.

Al llegar, los uniformados entrevistan a varios testigos quienes aseguran que se presentó una riña entre dos hombres cuando estaban saliendo de un bus, cuando de repente uno de ellos cayó al piso herido.

“Al verificar el perímetro, los uniformados encontraron a una persona atendida quien presentaba varias heridas con arma cortopunzante. De inmediato, los uniformados procedieron acordonar el lugar de los hechos para la respectiva actuación por parte de las unidades de investigación criminal”, aseguró el comandante de la Estación de Policía de la localidad de Teusaquillo , el mayor Andrés Melenje.

Como el agresor huyó del lugar de los hechos, los uniformados activaron un plan candado para capturarlo.