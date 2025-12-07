Guardia Venezolana captura a mayor del Ejército colombiano en la frontera

Norte de Santander.

La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela capturó a un mayor del Ejército de Colombia en la zona de frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira. El oficial fue identificado como Miguel Ángel Acosta Romero, quien se encontraba de descanso y vestía de civil.

El militar fue retenido junto con su esposa y sus dos hijos menores de edad. Según se conoció, la familia estaba almorzando en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar y, al usar la aplicación de navegación Waze, habría tomado una ruta equivocada que los llevó a ingresar sin intención a territorio venezolano. En ese punto fueron interceptados por la Guardia Venezolana y trasladados a un comando del vecino país.

Las autoridades en frontera aseguran que la familia está en buen estado y que en las próximas horas podrían ser entregados a Colombia, mientras avanzan los canales diplomáticos para el retorno del mayor Acosta.

El oficial estaría adscrito a una unidad de lucha contra el narcotráfico en Bogotá, aunque al momento de la retención se encontraba fuera de servicio.