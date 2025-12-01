Willy García se consolida como uno de los salseros latinos más influyentes

El salsero colombiano Willy García reafirmó este fin de semana su vigencia e influencia como solista de salsa en América Latina, al llenar de energía y emoción el Malecón Playa Las Palmas de Esmeraldas, Ecuador, frente a más de 60.000 personas, quienes corearon sus canciones durante casi dos horas.

García expresó su profunda gratitud hacia el público ecuatoriano por el cariño inquebrantable durante sus 31 años de carrera musical.

“Lo de Esmeraldas fue sencillamente espectacular, es la confirmación del cariño que ha acompañado mi carrera por más de tres décadas. Es una relación musical y emocional que nos une como pueblos salseros”.

Además de agradecer el apoyo a los ecuatorianos, García invitó a todos sus seguidores a continuar siendo parte de su carrera, dejándoles a consideración su sencillo ‘Tan Tan’, incluido en su noveno álbum ‘Viviendo’. Este nuevo sencillo, que ya está sonando con fuerza en emisoras de San Juan, Puerto Rico y Nueva York, es parte de la apuesta renovada de García por seguir innovando sin perder su esencia salsera.

El crecimiento de Willy García, reforzado por su actividad en escenarios internacionales, su catálogo consolidado y su posicionamiento en plataformas digitales, continúa proyectándolo como un referente para audiencias tradicionales y nuevas generaciones del género. Su voz, su trayectoria y su capacidad de conectar con públicos masivos lo mantienen como un actor relevante en el ecosistema de la salsa contemporánea.

Con esta actuación masiva en Ecuador, García demostró, una vez más, que su voz sigue siendo un puente entre países, culturas y generaciones, además de marcar otro hito en un año clave para el artista colombiano, quien mantiene una agenda activa en festivales, conciertos y colaboraciones que siguen ampliando su presencia a nivel regional y global.