Estos son los candidatos del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Boyacá

Boyacá

El Centro Democrático definió los nombres de los aspirantes que buscarán una curul en la Cámara de Representantes por el departamento de Boyacá en las elecciones de 2026. La lista combina figuras con trayectoria política, liderazgos regionales y perfiles técnicos.

Delcy del Carmen Urbano, exconcejal del periodo 2020–2023 y cofundadora de Asollanos de Cuitiva, llega con el sello del trabajo comunitario en la provincia Sugamuxi y un reconocimiento construido desde organizaciones sociales rurales.

Eduard Alexis Triana Rincón, actual representante a la Cámara por Boyacá y miembro de la Comisión Sexta, también integra la lista. Triana, administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás, antes fue gerente de una cadena de supermercados y alcalde de Maripí en 2015.

Otro de los nombres es Jicly Edgardo Mutis Isaza, exalcalde de Puerto Boyacá y exdiputado del departamento. Durante su paso por la administración municipal impulsó proyectos estratégicos, entre ellos la llegada de la UPTC a Puerto Boyacá en 2023, lo que fortaleció la oferta educativa en el Magdalena Medio boyacense.

También figura Jonatan David Holguín Cruz, ingeniero químico, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, periodista y tecnólogo en Obras Civiles. Este aspirante proveniente de Paipa combina formación técnica, jurídica y experiencia en medios, un perfil que el partido destaca como parte de su renovación.

Con estos nombres, el Centro Democrático busca consolidar una lista competitiva para mantener representación en Boyacá y enfrentar un escenario electoral que se anticipa disputado entre colectividades tradicionales y nuevas fuerzas políticas.