Enviaron a la cárcel al hombre que asesinó a una mujer delante de sus hijos en Bogotá

Bogotá D.C

En las últimas horas se conoció que un juez de control de garantías envió a la cárcel a Yordano José Iguarán Parra, presunto responsable de asesinar a una mujer , el pasado 5 de diciembre, en el sector de Hato Nuevo de la localidad de Bosa en el sur de Bogotá.

A esta hombre le imputaron los delitos de homicidio agravado ; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El capturado no aceptó los cargos.

¿Qué fue lo que pasó ese día?

Hacia las 7 de la noche del pasado viernes 5 de noviembre, Astrid Leonor Calvo León, de 36 años, fue asesinada mientras se movilizaba en su vehículo con sus dos hijos menores de edad.

Los vecinos escucharon los tiros que habría disparado Yordano José Iguarán contra Astrid, lo que generó pánico en ese momento.

“Gracias a la rápida y oportuna reacción de las zonas de atención, este ciudadano está siendo puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización”, aseguró el mayor Luis Enrique Pérez Pérez, comandante encargado de la Estación de Policía de Bosa.

Continúan las investigaciones para determinar las razones del crimen que incluye el análisis de las cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios.