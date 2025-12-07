Conservadores y liberales inscribieron sus listas a la Cámara por el Tolima

Tolima

El mismo día, el sábado 6 de diciembre, los partidos Conservador y Liberal inscribieron en el centro de Ibagué sus listas de candidatos a la Cámara de Representantes por el Tolima, de cara a las elecciones del año 2026.

A primer turno, el Partido Conservador hizo presencia en la Registraduría Nacional para inscribir la lista auspiciada por el senador y exgobernador del Tolima, Óscar Barreto. Así quedó la lista, con la que esperan por lo menos conservar las tres curules que actualmente ostenta en la Cámara:

101: Alejandro Martínez, actual representante a la Cámara.

102: Adriana Avilés, administradora de empresas.

103: Guillermo Alvira, exalcalde de San Luis y exsecretario de Seguridad del Tolima.

104: Delcy Esperanza Isaza, actual representante a la Cámara.

105: Linda Perdomo, exconcejal de Ibagué.

106: Gerardo Yepes, actual representante a la Cámara.

Por el Partido Conservador también hizo presencia en la Registraduría el aspirante al Senado de la República, Santiago Barreto. El sobrino del hoy senador Óscar Barreto inscribió oficialmente su nombre en la lista conservadora para Senado, en la cual tendrá el número 25.

Luego llegó el turno del Partido Liberal, que en la tarde del sábado también inscribió sus seis candidatos para la Cámara; lista que estará encabezada por la hoy representante a la Cámara, Olga Beatriz González, y contará también con la participación del excongresista Jaime Yepes.

“El Partido Liberal volverá a sus viejos tiempos de gloria porque es el partido que representa las causas populares por la vida y la paz de los colombianos. He sido víctima de tanto chisme, de tanta persecución, de tanto comentario, de tanta mentira, de tanta desinformación, pero hoy podemos decir que vamos a tener una lista competitiva que va a ganar la curul del Partido Liberal. Ganaremos una curul, no dos porque eso es fantasioso”, admitió González.

De esta manera quedó conformada la lista liberal en el Tolima, con la que espera obtener por lo menos 70 mil votos:

101: Olga Beatriz González, actual representante a la Cámara.

102: Ferney Varón Ochoa, exconcejal de Ibagué.

103: David Mauricio Andrade Ramírez, exalcalde de Natagaima.

104: Óscar John Freddy García, dirigente de Chaparral.

105: Alba Isabel Domínguez Casabianca.

106: Jaime Armando Yepes Martínez, exrepresentante a la Cámara.

Así, se completan cuatro listas inscritas para la Cámara por el Tolima hasta ahora: la del Partido de la U y MIRA; el Pacto Histórico y la Alianza Verde; la conservadora y la liberal.