Cárcel para el ´Zarco’, señalado disidente de las Farc acusado de 13 homicidios en el Tolima

Tolima

José Ignacio Bustos Ruiz, alias Zarco, señalado integrante del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, sería el responsable de una ola de homicidios en el sur del Tolima que dejó 13 personas muertas, entre ellas un firmante de paz.

Los crímenes que se registraron en el municipio de San Antonio entre 2023 y 2024 estarían relacionados con intimidaciones a la población civil por oponerse a la presencia del grupo ilegal en la región y con disputas con otras estructuras armadas por el control de las rentas ilícitas.

Uno de los hechos que se le atribuye es el asesinato del firmante de paz Cenober Aguiar Mayor, perpetrado el 29 de octubre de 2023 en la vereda Diamante de San Antonio. En el curso de la investigación se estableció que Bustos Ruiz se habría trasladado a un establecimiento de comercio donde se encontraba dormida la víctima y le habría propinado varios disparos. Posteriormente, habría causado la muerte a un hombre que se encontró en la huida.

Asimismo, estaría involucrado en el homicidio de un integrante de la población LGBTIQ+, José Manuel Céspedes Tique, en hechos ocurridos el 7 de agosto de 2023.

El trabajo articulado entre fiscales de la Unidad Especial de Investigación y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitió obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de alias Zarco en la ola de homicidios en el sur del Tolima.

De igual manera, se conoció que sería uno de los encargados de transportar armamento a las diferentes estructuras del autodenominado frente Ismael Ruiz y de alertar sobre los movimientos de la fuerza pública y los líderes sociales. Es decir, sería su presunto sicario e informante.

Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio; concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Alias El Zarco no aceptó los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.