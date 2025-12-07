Bonka celebra 20 años de trayectoria musical: “Vamos a hacer el mejor show de nuestras vidas”

El fenómeno del tropipop colombiano que tuvo gran auge en el inicio de los años 2000 está más vivo que nunca. Bonka, la agrupación más emblemática de este género anunció que celebrará sus 20 años de trayectoria en el Movistar Arena en Bogotá.

Inicialmente habían anunciado una fecha que estaba programada para el 12 de diciembre, pero en tiempo record se acabaron todas las boletas, por lo que tuvieron que anunciar una segunda fecha para el 13 de diciembre.

Lo que inicialmente sería una única noche de celebración se convirtió en dos fechas históricas, confirmando que la música y los recuerdos que marcaron a toda una generación siguen intactos en el corazón del público.

“Ha sido un tema espectacular, nos ha tomado por sorpresa porque inicialmente esperábamos solo un Movistar, es más, no pensábamos que lo íbamos a llenar y ver toda esta acogida ha sido maravilloso para nosotros, se nos cumplió un sueño”, dijo Alejandro González, vocalista de Bonka en Caracol Radio.

En este regreso, Bonka celebra dos décadas de trayectoria musical, amistad y canciones que se convirtieron en himnos para miles de fans. Clásicos como “La Mona”, “El Problemón”, “Traga Maluca” o “Tarde de Abril” volverán a sonar en vivo, evocando la energía de las fiestas de colegio, los primeros amores y los veranos inolvidables.

Formada en Bogotá por Alejandro González, Daniel Mora, Felipe Harker, Juan José Barake y Nicolás Barake, la agrupación nació de la complicidad y los sueños compartidos en la época escolar, alcanzando rápidamente el reconocimiento nacional y consolidándose como uno de los nombres más entrañables del tropipop colombiano.

En entrevista con Caracol Radio, Alejandro González, su vocalista recordó que cuando iniciaron en la música y antes de separarse como agrupación, nunca habían estado en un escenario tan grande en solitario, “Recuerdo que acompañamos a otros artistas en El Campín y en escenarios grandes, pero nunca solos. Lo bonito de todo esto es que nos debíamos este concierto”, indicó González.

Comentó que en esta oportunidad se reúne la alineación oficial de Bonka. Aunque Alejandro ha continuado en la música y llevando en alto esos clásicos musicales de la agrupación, los demás integrantes han tomado otros rumbos, aunque nunca se perdió la amistad y la comunicación entre ellos.

¿Cómo nació la idea del reencuentro?

Alejandro González recientemente regrabó varias de las canciones más icónicas de Bonka como celebración de los 20 años de trayectoria, esto a modo personal, pero a raíz de estas grabaciones se tuvieron conversaciones para no dejar perder el proyecto, por lo que decidieron unirse nuevamente, ensayar y recordar esas primeras etapas musicales de la agrupación.

“Ha sido un proceso espectacular, nos hemos gozado cada uno de los ensayos y los días que estamos pasando juntos. Estamos planeando hacer el mejor show de Bonka de nuestras vidas”.

¿Dónde y cuándo?

La agrupación tendrá dos conciertos en Bogotá:

Movistar Arena

12 y 13 de diciembre

Boletería:

Las últimas boletas están disponibles a través de TuBoleta.com