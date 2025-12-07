Así quedó la tabla de La Liga tras la victoria del Barcelona ante el Real Betis

Un partidazo con ocho goles se vivió en el estadio La Cartuja de Sevilla, en España, entre Real Betis y Barcelona, por el juego correspondiente a la jornada 15 de La Liga EA Sports. En este duelo, el delantero colombiano Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, anotó para el descuento del cuadro Verdiblanco que perdió 3-5.

En este encuentro los encargados de anotar los cinco goles del equipo Azulgrana fueron; Roony Bardghji, Lamine Yamal Y Ferran Torres con triplete. Por el cuadro local marcaron Antony, Diego Llorente y ‘El Cucho Hernández’, que al minuto 90′ envió el balón al fondo de la red desde el punto penal, poniendo el tercer gol para los Verdiblancos.

Con esta victoria para el Barcelona, los dirigidos por el alemán Hansi Flick, llegan a 40 puntos y siguen liderando la Liga Española. Además, la sacan 4 unidades al Real Madrid, que es segundo y recibirá mañana en el Santiago Bernabéu a Celta de Vigo, a partir de las 3:00 p.m (hora Colombia).

Resultados de la fecha 15 en España

Real Oviedo 0-0 Mallorca

Villarreal 2-0 Getafe

Alavés 1-0 Real Sociedad

Real Betis 3-5 Barcelona

Athletic 1-0 Atlético de Madrid

Tabla de posiciones en España