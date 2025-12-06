Video: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández volvió a anotar con el Real Betis ante el Barcelona

El Cucho Hernández jugador de Real celebrando un gol en La Liga EA Sports / Getty Images / Fran Santiago

Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández volvió a anotar gol con Real Betis, para sumar en el descuento de la goleada 3-5 ante el Barcelona, en un partido por la fecha 15 de La Liga Española.

En el encuentro, que se disputó en el estadio La Cartuja de Sevilla, fue una fiesta de goles. La primera anotación fue para los locales desde el minuto 6′ en el que Antony abrió el marcador. Sin embargo, la alegría de los Verdiblancos duro poco, porque el delantero español Fernan Torres anotó triplete, antes de que terminará la primera mitad, encadenando así la goleada del Barça.

En el segundo tiempo, Lamine Yamal también marcó desde el punto penal, luego de que se sancionará la pena máxima, por una mano en el área del central Marc Bartra, poniendo así el 1-5 para los dirigidos por Hansi Flick. Pero cuando parecía que el marcador se iba a quedar así, Diego Llorente, marcó el descuento para el Betis sobre los 85′ de juego.

Sobre el minuto 90′ apareció el delantero colombiano, El ‘Cucho’ Hernández, quien desde el punto penal logró anotar el tercer gol para el Real Betis, luego de que se pitará la infracción en el área de Koundé sobre Ezzalzouli. Este es el séptimo gol del pereirano en esta temporada con la camiseta verdiblanca.

🇨🇴¡GOOOOOOOOOLLL DEL ‘CUCHO’ HERNÁNDEZ FRENTE AL BARCELONA!



⚽️El colombiano anotó de penal el tercer gol del Betis en la derrota 5-3 frente al equipo ‘culé’



📊Es el séptimo GOL del risaraldense en esta temporada



📻🔥¡#ElVbarCaracol es MUNDIAL!pic.twitter.com/4ILufrcXcn — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 6, 2025

En este partido entre Real Betis y Barcelona, también sumo minutos el volante caldense, Nelson Deossa, que ingresó para la segunda mitad y también se llevó la cartulina amarilla.

Con esta derrota, el conjunto de Verdiblanco se ubica en quinta con 24 puntos en la tabla de La Liga. Por su parte, Barcelona mantiene el liderato con 40 unidades y ya acumula siete fechas consecutivas sin conocer la derrota.