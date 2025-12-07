280 Cuadras se iluminarán en el Festival Velas y Faroles en Quimbaya, Quindío

Armenia

280 cuadras se iluminarán y se llenarán de luces en la versión 43 del Festival Nacional de Velas y Faroles en las dos noches de velitas en el municipio de Quimbaya en el Quindío.

Quimbaya se viste de luz, tradición y cultura durante este fin de semana de velitas, Un sinfín de eventos culturales y deportivos que acompañarán y fortalecerán el evento principal como es el tradicional Festival de Velas y Faroles 2025, ¡El Festival de Todos!, el cuál este año estrena su 43ª versión.

Juan camilo Ruiz, secretario de gobierno de Quimbaya “Todo está diseñado para que propios y turistas vivan experiencias cargadas de unión, magia y Navidad. Este 2025 el festival evoluciona y también se fortalece. Hemos preparado sorpresas especiales que podrán disfrutar los visitantes los días 7 y 8 de diciembre. De verdad que es algo que va a ser novedoso, lindo y mágico.

Y que las personas que vengan a visitar nuestro municipio se lleven un recuerdo indeleble con estas experiencias que estamos preparando desde la administración municipal, como detalles en la iluminación.

Queremos que cada persona que camine por nuestras calles sienta que está viviendo una versión renovada, emocionante. Además, este año alcanzamos una cifra histórica, 280 cuadras iluminadas, un logro que supera de manera contundente la vigencia anterior.

Esta iluminación no solo enmarca la tradición del Festival de Velas y Faroles, sino que convierte a Quimbaya en un recorrido mágico donde cada cuadra cuenta una historia, eso es algo peculiar, diferente en nuestro municipio de Quimbaya y que por eso nos hacen llamar la tierra luz de Colombia. Porque recordemos que este año Quindío es la luz que ilumina al Quindío y a todo Colombia, puntualizó el secretario de gobierno de Quimbaya.

Cierres viales

El funcionario indicó “También hemos dispuesto cierres viales, a partir de las 4 de la tarde se estarán cerrando las vías en donde se van a hacer las exhibiciones de los faroles.

Se recomienda al público que vaya a venir que NO lo hagan en sus vehículos particulares, que utilicen los medios públicos para evitar el congestionamiento y los taponamientos de vía, porque de alguna u otra manera siempre tenemos muy buena cantidad de visitantes y esto pues genera también como esos retrocesos a la hora de que los visitantes puedan recorrer el municipio los días 7 y 8 de diciembre. Tendremos estos cierres viales a partir de las 4 de la tarde.