Tránsito refuerza controles por puente festivo en Norte de Santander

Operativos de tránsito en Norte de Santander. / Foto: DENOR.

Norte de Santander.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander anunció un dispositivo especial para garantizar la movilidad segura en el departamento.

El coronel Juan Carlos Carreño, jefe encargado de la seccional, explicó a Caracol Radio que durante todo el fin de semana habrá controles permanentes en los principales corredores viales.

“Tenemos cinco áreas de prevención ubicadas estratégicamente en todo el corredor vial: Ocaña-Sardinata-Cúcuta y Cúcuta–Pamplona-Bucaramanga”, señaló el coronel Carreño. Agregó que en estos puntos se realizarán controles de embriaguez, verificación de velocidad y revisión de documentos obligatorios para los viajeros.

Según el registro comparativo entre el 2024 y el 2025, la Policía prevé un flujo cercano a 25.000 vehículos durante el puente festivo.

“Tenemos un incremento del 70% en el ingreso al departamento respecto a fines de semana anteriores”, explicó el oficial.

Las infracciones más comunes siguen relacionadas con documentos vencidos o inexistentes. “La licencia de tránsito, el SOAT y la revisión tecnomecánica son los que más encontramos vencidos al momento de verificar”, dijo Carreño, quien insistió en la responsabilidad de hacer una revisión previa antes de cualquier viaje.

“Es muy distinto mover el vehículo dentro de la ciudad a recorrer dos o cuatro horas por carretera; por eso es fundamental revisar el estado tecnomecánico”.

Entre las recomendaciones, el coronel pidió respetar las normas de tránsito, estar atentos a las condiciones climáticas y usar siempre los elementos de protección.

“El cinturón de seguridad, las luces reflectantes y las pausas activas en trayectos largos son claves para prevenir la siniestralidad vial”, precisó.

Finalmente, invitó a los viajeros a conducir con prudencia durante este fin de semana. “Recordemos que en casa nos espera una Navidad con propósito”, concluyó.