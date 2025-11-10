Niña colombiana muere en naufragio en el Caribe panameño

-FOTOGALERÍA- AMDEP3717. COLÓN (PANAMÁ), 20/03/2025.- Fotografía del 15 de marzo de 2025 de migrantes venezolanos en una lancha que los llevará a la frontera con Colombia desde el puerto de Miramar, en Colón (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco / Bienvenido Velasco ( EFE )

Una niña colombiana de 3 años perdió la vida al naufragar la embarcación en la que viajaba junto a 18 adultos migrantes y otros 2 menores, en un hecho que ocurrió en la zona costera de Miramar en Santa Isabel, en la provincia panameña de Colón (Caribe), informó una fuente oficial.

El Ejecutivo panameño que dirige el presidente, José Raúl Mulino, señaló en un comunicado que la niña, de tres años y “de nacionalidad colombiana”, murió “pese a los esfuerzos realizados mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)”, y “lamentó profundamente la pérdida de esta vida humana”.

La nota oficial detalla que “gracias a la intervención oportuna de una embarcación privada, fue posible brindar auxilio inmediato a las personas afectadas”, y que posteriormente las autoridades y las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reforzaron las tareas de rescate y atención médica.

La embarcación era operada por un ciudadano de nacionalidad colombiana y no reunía las condiciones requeridas para el transporte de pasajeros, toda vez que su registro la acreditaba para la pesca artesanal, según el comunicado.

Le puede interesar: Candidato presidencial de Chile propone enviar a El Salvador a migrantes indocumentados

De igual manera, añade que la barca “zarpó desde un muelle (costero) no autorizado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)”.

La información oficial no precisa la nacionalidad de las otras personas que viajaban en el bote, aunque medios locales publican que en su gran mayoría eran venezolanos.

Migración a la baja en Panamá

Tras la llegada de José Raúl Mulino al poder en Panamá, el 1 de julio de 2024, y de Donald Trump, el 20 de enero pasado, el flujo migratorio disminuyó debido a una serie de políticas para frenarlo como aviones pagados por Estados Unidos para devolver los migrantes que atravesaran el Darién o el cierre de “trochas” en esa selva.

Un Memorando de Entendimiento Migratorio entre Panamá y Estados Unidos en julio de 2024 también ha contribuido a reducir este flujo migratorio. Mediante este acuerdo, EE.UU. ha aportado cerca de 14 millones de dólares -7 millones en 2024 y otros 7 millones en 2025- al Gobierno panameño para apoyar las operaciones de deportación y expulsión de migrantes irregulares.

Lea también: Colombia ha recibido más de 3.100 migrantes deportados desde EE. UU. en lo que va del año

Hasta la fecha, desde el más reciente de estos vuelos en octubre pasado, se alcanzó un total de “2.736 personas” deportadas y expulsadas gracias al memorando de entendimiento migratorio firmado por ambos países, según el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

Ahora, el flujo migratorio inverso, de norte a sur, se ha convertido casi en el único existente en países como Panamá, donde antes de la llegada de Trump a la Presidencia de EE.UU. cientos de migrantes cruzaban a diario la selva de Darién, fronteriza con Colombia pero en ese retorno.

En vez de atravesar la selva, los migrantes toman ahora embarcaciones en puertos del Caribe panameño hasta una población fronteriza con Colombia, desde donde continúan su viaje hacia Suramérica.