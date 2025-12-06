Se registró el primer quemado con pólvora de la temporada decembrina en el Tolima

Tolima

Un joven de 19 años, residente de la vereda Leonera en el municipio de Herveo, se convirtió en el primer quemado con pólvora del que se tiene registro en el Tolima en lo transcurrido de esta temporada decembrina.

De acuerdo con el informe oficial del Hospital San Antonio E.S.E. de Herveo, en la mañana del viernes 5 de diciembre llegó hasta sus instalaciones el joven procedente del corregimiento de Padua, quien presentaba quemaduras en dos dedos de su mano derecha por la manipulación de un trueno.

“El equipo de salud brindó atención oportuna siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, garantizando la estabilización y manejo inmediato del paciente. Se remitió de forma prioritaria a otro centro asistencial de mayor complejidad, con seguimiento por parte del personal asistencial”, remarcó el Hospital.

También trascendió que el joven fue remitido concretamente al Hospital de Fresno, donde avanza en la recuperación de las lesiones, que al parecer no comprometen su movilidad ni funcionalidad.

“El Hospital San Antonio E.S.E. hace un llamado a toda la ciudadanía a evitar el uso de pólvora, especialmente en menores de edad, debido al alto riesgo de quemaduras, amputaciones, daños oculares y otras lesiones graves que ponen en riesgo la integridad y la vida”, recomendó la institución de salud.