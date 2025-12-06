Procuraduría investiga al alcalde de San Calixto por presunta participación en política

Norte de Santander.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de San Calixto, Norte de Santander, José Luis Balmaceda Pinzón, por su presunta participación indebida en actividades políticas.

En el comunicado divulgado por el órgano de control se señala que la Provincial de Instrucción de Ocaña abrió la actuación porque “al parecer el mandatario local habría asistido a una reunión de carácter político el 7 de noviembre pasado en ese municipio, la cual fue organizada para brindar apoyo a un congresista que actualmente hace campaña para reelegirse en el Senado de la República”.

La Procuraduría explicó que con la apertura del proceso busca “verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”.

El caso se encuentra en etapa preliminar, fase en la que el ente de control recopilará información y practicará pruebas para establecer si la participación del alcalde en ese encuentro político existió y, de ser así, si vulneró las restricciones que tienen los servidores públicos en contexto electoral.